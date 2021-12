Semáforos quebrados afetam trânsito em Salvador

Diversos semáforos apresentam defeito na orla de Salvador, na Pituba e no Stiep. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), as sinaleiras da interseção da avenida Otávio Mangabeira com a rua Bahia (Pituba), da região do Aeroclube, da rua Professor Manoel Ribeiro (Stiep), das imediações da antiga sede do Vitória (Jardim Armação), estão desligadas ou piscando de forma intermitente.

O problema afeta o trânsito nessas localidades. Segundo agentes de trânsito, técnicos da Transalvador foram acionadas para consertar os equipamentos.

adblock ativo