Semáforos inteligentes começam a ser instalados em Salvador

Semáforos inteligentes começaram a ser instalados em Salvador, nesta terça-feira, pela prefeitura de Salvador. De acordo com a administração municipal, serão implantados 88 equipamentos para melhorar a mobilidade, uma vez que, por meio de um programa computadorizado, os semáforos serão instalados e programados para examinar as condições de tráfego e designar o tempo adequado de abertura e fechamento do fluxo para os motoristas.

Conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a expectativa é que os semáforos melhorem em até 40% o fluxo de veículos. Ainda segundo o órgão municipal de trânsito, os semáforos demoram muito tempo fechados enquanto a pista está vazia e na maior parte das vezes estão dessincronizados.

