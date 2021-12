Semáforos desligados no apagão alteram trânsito nesta manhã

O apagão que atingiu a região Nordeste na noite desta quinta-feira, 26, ainda causa transtornos aos motoristas que trafegam nas principais vias de Salvador, por conta de semáforos desligados ou piscando no amarelo.

A situação mais complicada é registrada na avenida ACM, na altura do Banco Bradesco, onde há um cruzamento. O problema congestiona o local nos dois sentidos. Uma equipe da Transalvador já está na região. No Vale dos Barris, também há semáforos quebrados na região da Praça João Magabeira. De acordo com o órgão de trânsito, até o final da tarde de hoje todos os equipamentos estarão funcionamento normalmente.

O Trânsito segue lento nas avenidas ACM, sentidos Lucaia e Iguatemi, e Paralela nos dois sentidos.

