Semáforos apagados dificultam trânsito na região da Lucaia

Os motoritas devem redobrar a atenção na manhã desta quinta-feira, 15, na região da Lucaia por conta de semáforos apagados devido a uma interrupção de energia.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por conta do fluxo de veículos intenso, há lentidão na avenida Paralela sentido rodoviária e na avenida Oscar Pontes. A região do Detran também está lento nos dois lados da via.

Equipes da Transalvador acompanham o trânsito na região para evitar acidentes.

