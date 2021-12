Semáforos amanhecem quebrados por conta da chuva

Os motoristas que trafegam pelas principais vias de Salvador na manhã desta quinta-feira, 18, devem ficar atentos ao trânsito por conta da chuva. Alguns semáforos amanheceram quebrados ou piscando no amarelo.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), os pontos mais críticos, onde os semáforos estão piscando são em frente do Atakarejo na orla de Piatã; próximo ao Hospital Roberto Santos, no Cabula; e em frente ao Largo do Tanque, na avenida San Martin.

Outros lugares que apresentam o mesmo problema são em frente ao teatro Castro Alves, no Campo Grande; e em frente ao Colégio Medalha Milagrosa, na orla do Rio Vermelho.

Já na avenida Cardeal da Silva, no bairro da Federação, há semáforo sem funcionar.

