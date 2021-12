Semáforo quebrado dificulta trânsito em Piatã

Um semáforo quebrado, localizado na Avenida Otávio Mangabeira, próximo ao Sesc do bairro de Piatã provoca congestionamento no local, nesta quarta-feira, 16. De acordo com agentes da Superintendência de Trânsito e Transportes de Salvador (Transalvador), a situação atrapalha o trânsito para quem segue para qualquer via da orla. O tráfego está livre nas demais vias.

