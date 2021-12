Seis vítimas de acidente entre ônibus recebem alta do HGE

Seis vítimas do acidente entre dois ônibus na tarde deste domingo, 14, receberam alta do Hospital Geral do Estado (HGE) na manhã desta segunda-feira, 15, de acordo com informações da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Além delas, um dos feridos foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital São Rafael e três permanecem internados no HGE, sendo um em estado grave.

A colisão aconteceu na via exclusiva da avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), que dá acesso à estação Iguatemi, e deixou quatro mortos e 22 feridos. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dentre os mortos estão três homens e uma mulher. O Instituto Médico Legal (IML) já identificou três mortos: Maria de Fátima Lima de Oliveira Andrade, de 50 anos, Ambrósio Paixão, de 79, e Cosme Ferreira Barbosa, de 23. A quarta vítima permanece com a identidade desconhecida.

Dentre os feridos, 11 - sete homens e quatro mulheres - foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE). Entre eles está o revisor do Jornal Tribuna da Bahia e professor de português, Getúlio Ferreira dos Santos, de 50 anos. Também foram levados para o hospital José de Oliveira Freitas, 57 anos; Pablo Antônio da Silva e Silva, 33; Luiz Dias Espínola, 51; Cristiano Santos Freitas, 37; Débora Cristina Santana Reis, 32; Roberto Costa de Souza, 32; duas pessoas identificadas pelos prenomes Deise, 28, e Marco, 35; e duas crianças de 6 e 7 anos. Os demais feridos foram atendidos e liberados ainda no local do acidente. O motorista da empresa União está entre as vítimas que foram encaminhadas para o HGE.

Última vítima a ser resgatada das ferragens pelos Bombeiros, Sônia Nunes Pacheco foi socorrida para o Hospital Geral do Subúrbio (HGS), onde segue internada nesta segunda. De acordo com informações da assessoria do hospital, a vítima sofreu fraturas e foi operada, mas seu estado de saúde permanece estável.

Os veículos envolvidos na colisão, ocorrida por volta das 15 horas, pertencem à empresa União (linha Colina Azul-Campo Grande, placa JSZ-6052) e à empresa BTU (linha Monte Gordo-Lapa, placa JOK 0797).

<GALERIA ID=18210/>

Os passageiros que morreram estavam nos bancos da frente dos dois veículos. Populares iniciaram o socorro antes da chegada de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e bombeiros do Grupamento Salvar, que buscaram inicialmente, estabilizar e remover, os pacientes mais graves.

Circunstâncias - Segundo populares, o motorista da União tinha acabado de deixar a Estação Iguatemi. Depois de uma curva, o coletivo invadiu parcialmente a faixa onde trafegava o ônibus da BTU e houve o choque. O nome do condutor, que sofreu ferimentos de média gravidade, não foi informado.

O motorista da BTU, Fernando Gomes Oliveira, 34, tentou evitar o acidente encostando a lateral esquerda do veículo no guard rail, mas a colisão foi inevitável. As laterais dos dois veículos foram destruídas, quando o ônibus da União esmagou o veículo da BTU.

O titular da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), Fabrício Müller, disse que ainda é cedo para definir causas. Segundo ele, testemunhas começaram a ser ouvidas e só a perícia do Departamento de Polícia Técnica poderá esclarecer os fatos.

Müller admitiu que a via não está em bom estado de conservação e que o trecho integra a relação de locais com previsão de intervenção, em data não informada.

O tráfego de ônibus na via exclusiva foi suspenso por mais de cinco horas após o acidente.

adblock ativo