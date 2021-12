Seis pessoas ficam feridas em acidente com micro-ônibus

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um micro-ônibus do transporte complementar e um ônibus da empresa Praia Grande. A colisão aconteceu na manhã desta sexta-feira, 5, na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), nas imediações de São João do Cabrito.

Três ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas ao local do acidente e realizam o atendimento de primeiros socorros às vítimas, que serão levadas para hospitais e centros de saúde da região.

A suspeita inicial é que o micro-ônibus tenha sofrido problemas relacionados ao freio, o que teria causado a colisão traseira no ônibus. O acidente complica o trânsito na região, para quem segue no sentido Comércio. Uma viatura da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) está a caminho para regularizar a situação.

