Segundo trecho da Av. Pinto de Aguiar é inaugurado

Nesta quinta-feira, 18, os motoristas que circulam pela Avenida Pinto de Aguiar já vão poder utilizar a segunda etapa da duplicação da via. Com investimento de R$ 63 milhões, a nova via de 3,3 quilômetros, conta com três faixas em cada sentido, sinalização horizontal completa, faixa preferencial para o transporte coletivo, além de passeios, ciclovia e paisagismo. O primeiro trecho da duplicação foi entregue em abril.

As obras, inicialmente, foram orçadas em R$ 70 milhões e a estimativa inicial de entrega, quando houve o anúncio em maio de 2013, era de um ano. Mas, em abril, o prazo foi estendido para julho e a segunda etapa entregue apenas agora em setembro.

A reforma da Avenida Pinto de Aguiar faz parte de um projeto chamado de Mobilidade Salvador que prevê a construção do Corredor Transversal 1, que ligará a orla até o bairro do Lobato.

O governador, Jaques Wagner fará a entrega das obras às 9h30 nesta quinta.

