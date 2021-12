San Martin: obra continua a congestionar o trânsito nesta 2ª

O trânsito segue interditado nos dois sentidos da avenida San Martin, na manhã deste segunda-feira, 4, o que causa um intenso congestionamento na região. O bloqueio na via é por conta de uma obra para a recuperação de um buraco que foi provocado pelas chuvas na semana passada.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte em Salvador (Transalvador), os técnicos da prefeitura estão no local realizando o conserto do buraco. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) participa da intervenção.

O prazo para que a obra seja finalizada é até esta segunda, segundo a prefeitura. O horário, no entanto, não foi definido. Antes, a gestão municipal havia estabelecido como prazo as 16h da última sexta, 1º

A interdição do trânsito na avenida, que vai da altura do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães até a Igreja Universal do Reino de Deus, provocou a mudança no itinerário de ônibus, que agora têm de passar pelos bairros de São Caetano e Fazenda Grande do Retiro.

Já os demais motoristas podem usar algumas ruas próximas da San Martin como desvio, a exemplo da rua conhecida como Calafate e dos bairros de Santa Mônica e Curuzu.

O órgão de trânsito não registrou acidentes até as 7h30 desta segunda.

