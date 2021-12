Salvador terá operação de trânsito para o primeiro turno das eleições

Uma operação será montada para controlar o trânsito durante o primeiro turno das eleições 2018, que acontece neste domingo, 7. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), equipes irão monitorar o tráfego, para que seja solucionado qualquer transtorno ao fluxo de veículos.

O objetivo é dar atenção redobrada as proximidades dos maiores colégios eleitorais da cidade como a escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, no Vale do Canela; o Colégio Iceia, no Barbalho, e a Fundação Politécnica, na Federação.

A avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), rua Silveira Martins e os bairros de Pernambués, Cajazeiras e Itapuã também serão monitorados.

O projeto Ruas de Lazer, que acontece aos domingos e feriados no Dique do Tororó, no condomínio Greenville e na avenida Magalhães Neto será suspenso pelo órgão para evitar alterações no tráfego.

