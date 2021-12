Salvador registra pontos de congestionamento; veja ao vivo

Alguns pontos de Salvador estão congestionados nesta quinta-feira, 29, por conta do fluxo de veículos. Segundo a Superintendência de Trânsito (Transalvador), o tráfego está lento na avenida Tancredo Neves, entre a passarela do Salvador Shooping até a rodoviária; na avenida Bonocô, até a região do Iguatemi; e na avenida Jequitaia, entre o acesso ao Túnel Américo Simas e o Largo da Calçada.



O órgão alerta os motoristas para semáforos que apresentam defeitos, no Comércio, próximo à sede da Polícia Federal (PF), e na região do Mercado Modelo. Nesta manhã, foram registrados três acidentes, que deixaram um ferido e um morto.

Veja como está o trânsito ao vivo:

