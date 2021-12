Salvador recebe Operação Volta às Aulas a partir desta segunda

Começa nesta segunda-feira, 8, a Operação Volta às Aulas, reallizada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Neste primeiro dia, a ação acontece das 11h ás 13h30, no Colégio Antônio Vieira, no Garcia. O horário foi escolhido por causa do grande fluxo de embarque e desembarque de estudantes.

No decorrer da semana, os agentes vão atuar em outras unidades de ensino. Nesta terça, 9, será no Colégio Salesiano Dom Bosco, na avenida Paralela; no dia 10, no Colégio Anchieta, na Pituba; e no dia 11, acontece no Colégio Marista, em Patamares. A ação termina no dia 12, no Colégio Oficina, na Pituba.

Segundo o órgão, o objetivo é sensibilizar pais e motoristas de transporte escolar para que desenvolvam comportamentos de respeito e gentileza no trânsito, principalmente nas áreas próximas às escolas, que são consideradas polos geradores de tráfego.

Durante a ação, vão ser distribuídos panfletos e cartilhas com conteúdo educativo, além de um jornal informativo para jovens e crianças, com dicas sobre as boas práticas no trânsito.

As instituições que tiverem interesse em participar da operação podem solicitar a ação à Transalvador pelo telefone (71) 3202-9000.

