Salvador é 2ª cidade com maior aumento de engarrafamento

Uma levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que Salvador está entre as cidades que apresentaram, nos últimos 20 anos, o maior aumento do tempo gasto por motoristas para se deslocarem de casa para o local onde trabalham.

Conforme a pesquisa, a capital baiana teve taxa de crescimento do tempo de viagem entre 1992 a 2012, de 27,1%, perdendo apenas para Belém, que aparece em primeiro lugar com 35% na lista dos locais com maior aumento de congestionamento. Os dados, basedos nos indicadores de mobilidade urbana da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), foram apresentados nesta quinta-feira, 24.

Conforme o levantamento do Ipea, realizado em 2012, os soteropolitanos gastam, em média, 39,7 minutos de casa até o trabalho. Há 20 anos atrás, o mesmo percurso era feito em 31,2 minutos. A pesquisa também indica que o percentual de pessoas que demora mais de uma hora para chegar ao trabalho aumentou de 8,3% (1992) para 17,3% (2012).

As cidades onde os motoristas mais demoram para chegar ao trabalho são Rio de Janeiro ( média de 47,0 minutos) e São Paulo (média de 45,6 minutos). Entre as metrópoles consideradas na pesquisa, Porto Alegre possui o maior percentual de trabalhadores que gastam um tempo inferior a 30 minutos e também o menor tempo médio de percurso (30,0).

Motorização

Conforme a pesquisa, o aumento da taxa de motorização da população é o grande vilão, pois um número maior de veículos privados nas ruas significa mais acidentes de trânsito, maior poluição veicular e perda de tempo em função dos congestionamentos nos centros urbanos.

Conforme o levantamento, entre 2008 e 2012, a proporção de domicílios com algum tipo de veículo privado saltou oito pontos percentuais. Atualmente 54% dos lares brasileiros tem na garagem um carro e/ou moto. Como resultado do maior número de veículos nas ruas, o tempo médio gasto para chegar ao trabalho pelos habitantes das regiões metropolitanas atingiu 40,8 minutos - a média, no Brasil, é 30,2 minutos.

A pesquisa constata que é inevitável a tendência de aumento na taxa de motorização da população, especialmente com a contínua melhora na renda dos trabalhadores, o que deve gerar impactos sobre as condições de mobilidade e exigirá investimentos vultosos por parte dos governos em melhoria da infraestrutura de mobilidade nas próximas décadas.

A pesquisa mostra também que, apesar de ter melhorado a renda e aumentado a posse de veículos automotores, a população pobre ainda enfrenta os maiores problemas de mobilidade urbana. Entre as pessoas com renda per capita de meio a um salário mínimo, 17% passam mais de uma hora no deslocamento casa/trabalho. Essa proporção é seis pontos percentuais superior à registrada nas famílias mais ricas (acima de cinco salários mínimos).

Os extremamente pobres (renda de até um quarto do salário mínimo), por outro lado, passam, em média, tempo menor presos em engarrafamentos (58% gastam menos de 30 minutos). Porém, essa situação, conforme o levantamento, reflete a falta de condições de mobilidade desse estrato da população, que se vê obrigado a trabalhar em locais próximos de casa por não poder pagar os custos do transporte público.

Auxílio-transporte

Outra constatação do estudo do Ipea foi a ineficácia das políticas de auxílio-transporte para as camadas pobres. Apenas 11% das pessoas extremante pobres recebem vale-transporte. "As classes baixas têm os maiores percentuais de informalidade no trabalho, de forma que a política do vale-transporte não atinge justamente quem mais precisa", ressalta o texto da pesquisa.

adblock ativo