Saída da cidade para feriadão é intensa nesta sexta-feira

A saída de pessoas da cidade está dentro do previsto pelos órgãos de trânsito para esta sexta-feira, 9, véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado na segunda-feira, 12. O ferry tem média de 1h30 de espera para veículos, fluxo de pessoas indo para rodoviária causa lentidão no Iguatemi e BR-324 apresenta dois focos de congestionamento. Paralela tem fluxo intenso nos dois sentidos.

Ferry Boat

O tempo médio de espera para um veículo embarcar no Ferry Boat nessa véspera de feriado é de 1h30, enquanto pedestres aguardam em média meia hora. Segundo informações da Transalvador, a fila de veículos do Ferry Boat chega à Rua Barão de Cotegipe.

Segundo o ferry, a espera não está maior porque uma operação especial foi iniciada nesta sexta-feira, 9. São sete embarcações disponíveis para os usuários e outra reserva, para operar a depender da demanda. Além disso, haverá viagens extras (bate-volta), casos as travesias de hora em hora não suportem o fluxo.

Rodoviária

O fluxo de pessoas é intenso na rodoviária. Segundo informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba), alguns dos locais mais procurados no feriado são Porto Seguro, Ilhéus, Iatacaré.

Fluxo de pessoas atravessando pela via no Iguatemi para evitar a passarela que faz ligação entre o shopping e a rodoviária deixa trânsito lento em frente ao Shopping da Bahia. A passarela está cheia devido à movimentação em direção à rodoviária.

Estradas

A Polícia Rodoviária Federal informou que o tráfego está dentro da normalidade nas estradas, com aumento de fluxo no início da noite. As vias sentido interior estão com grande fluxo de veículos, que não ultrapassou as expectativa da PRF.

Na BR-324, o tráfego está lento no km 620, sentido capital, devido ao acesso na região da Brasilgás, com 3 km's de congestionamento aproximadamente. No km 616, são cerca de 4 km's de congestionamento, sentido interior, devido ao acesso ao bairro de Águas Claras.

