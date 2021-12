Saída da cidade dificulta trânsito na região da rodoviária

O fluxo de veículos está lento nas imediações da rodoviária na manhã desta sexta-feira, 19, por conta do embarque de passageiros no terminal. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a situação afeta o tráfego na região.

A previsão é que 200 mil pessoas embarquem na rodoviária rumo ao interior baiano. Para atender a demanda, serão disponibilizados mais de 1.800 horários extras entre esta sexta e o dia 25 de junho.

Quem decidiu sair de Salvador pelo ferry não enfrenta trânsito lento na região. De acordo com a Transalvador, o fluxo está tranquilo nas imediações do Terminal de São Joaquim nesta manhã.

A expectativa é que mais de 155 mil passageiros e 37 mil veículos façam a travessia para a ilha para passar os festejos juninos.

