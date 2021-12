Saída da cidade deixa trânsito lento no Iguatemi e Calçada

O trânsito segue congestionado na região do Iguatemi, devido ao movimento na rodoviária para saída da cidade, desde a manhã desta quinta-feira, 17.

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) informou que o congestionamento começou por volta das 11h30 e ainda não há previsão de redução do fluxo da área.

Calçada

O fluxo também é intenso na região da avenida Engenheiro Oscar Pontes e da avenida Jequitaia desde a manhã, por causa da saída da cidade pelo ferryboat e do movimento no Mercado do Peixe, segundo o órgão de trânsito.

De acordo com informações da Internacional Marítima, que administra as embarcações, até a próxima quarta-feira, 23, o sistema ferryboat terá uma programação especial em função do feriado da Semana Santa.

Seis embarcações farão a travessia, sendo elas Ivete Sangalo, Anna Nery, Pinheiro, Maria Bethânia, Juracy Magalhães Júnior e Agenor Gordilho.

Os ferries devem cumprir saídas dentro dos horários pré-estabelecidos e também em sistema bate-volta de acordo com a demanda de fluxo.

BR-324

Na BR-324 o trânsito também é intenso desde a manhã desta quinta-feira, 17, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A polícia informou que o fluxo ficou mais intenso depois das 15h, quando foi decretado o fim da greve da Polícia Militar.

O trânsito no trecho de Feira de Santana também é intenso para quem vai para regiões no interior do estado.

