Saída da cidade congestiona Paralela e BR-324

O trânsito está congestionado na Avenida Paralela, sentido São Cristóvão, nesta quinta-feira, 20. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o movimento é em decorrência do fluxo de motoristas que estão buscando uma rota alternativa para sair da cidade, fugindo da cratera na BR-324, na altura de Porto Seco Pirajá.

A rota de fuga é acessar a rodovia CIA-Aeroporto, na altura do Salvador Norte Shopping. Por essa rodovia, o condutor chega na BR-324, no km 608, após o buraco na estrada. Outra opção é ir pela Av. Suburbana até Paripe, acessar a estrada do Derba e chegar à BR-324, no trevo de Águas Claras.

BR-324 - Quem não buscou o trajeto alternativo também enfrenta congestionamento na BR-324 de cinco quilômetros. Em decorrência da cratera, a faixa da rodovia, que originalmente era no sentido Salvador, foi dividido em mão dupla com duas pistas para quem segue para Feira de Santana, mas uma faixa para a capital, além do acostamento.

Ferry - O trânsito também está lento nas imediações do ferry, por conta do movimento de quem vai fazer a travessia com as embarcações.

Esta quinta é considerado o primeiro dia de saída da cidade, já que a prefeitura decretou feriado municipal e algumas empresas liberaram os funcionários. Os órgãos públicos, por sua vez, decretaram ponto facultativo nesta sexta, 21.

