Saída da cidade, chuva e obra engarrafam Salvador

Apesar de já ser Carnaval e ser recesso escolar, os motoristas foram surpreendidos nesta quinta-feira, 27, com diversos pontos de engarrafamento na cidade. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), diversas situações complicaram o tráfego nas principais vias de Salvador.

A situação começou logo no início da manhã com uma operação de recapeamento do asfalto na saída avenida Paralela sentido rodoviária. Com isso, os condutores encontravam a Paralela livre, mas ficavam preso na retenção nas imediações da Madeireira Brotas.

Quando o serviço foi finalizado, um acidente próximo ao monumento à Luís Eduardo Magalhães dificultou o trânsito na Paralela. A ocorrência foi resolvida, mas o fluxo continuou complicado na avenida por conta da chuva e obras na região.

A chuva também atrapalhou o tráfego na Bonocô e Iguatemi. Já na Cidade Baixa, o problema é a saída de Salvador pelo ferry. De acordo com a Transalvador, os congestionamentos continuam nas principais vias de Salvador.

