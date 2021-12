Ruas seguem interditadas no Comércio após incêndio

Os motoristas que trafegam pela região do Comércio ainda terão que enfrentar trânsito lento por causa da interdição, desde o dia 16 de julho, de algumas ruas após um incêndio que atingiu o prédio do Instituto do Cacau, na Rua da Polônia.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), ainda não há previsão de quando a rua marginal ao Terminal da França e Avenida Estados Unidos serão liberadas. Ainda segundo a Transalvador, o motorista deve optar pela Av. Reitor Miguel Calmon, que não foi bloqueada após incidente.

adblock ativo