Ruas passam por mudança de sentido de tráfego em Pituaçu

As ruas Marquês de Queluz, Gonçalves Cezimbra e Barreto Pedroso, todas no bairro de Pituaçu, em Salvador, foram modificadas para via de mão única a partir desta quinta-feira, 26. As mudanças, que passaram por um estudo de seis meses da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), visam melhorar o fluxo de veículos e a dinâmica do trânsito na região.

A rua Marquês de Queluz (fundo do restaurante Sal e Brasa), é opção para quem pretende seguir rumo à Boca do Rio. Também foi autorizado o estacionamento de veículos em um dos lados da pista, o que não era permitido quando o tráfego operava em sentido duplo.

Outras ruas de Pituaçu, como a Gonçalves Cezimbra e Barreto Pedroso, onde está situado o Centro Espírita Cidade da Luz, passaram a ter direção única no sentido oposto (Boca do Rio a Pituaçu).

