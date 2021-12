Ruas do Cento Histórico e centro da cidade serão interditadas para obras

Devido a obras de requalificação, duas ruas localizadas no Cento Histórico e no centro da cidade o serão interditadas neste fim de semana pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

No Centro Histórico, a intervenção ocorre neste sábado, 21, ao meio-dia, na rua do Tesouro. A previsão é que a via seja liberada no domingo, 22, a partir das 23h.

Durante o bloqueio, os veículos que trafegam pela região terão a opção de utilizar a rua chile, que passará a ter sentido duplo. Agentes de trânsito estarão no local para orientar e monitorar o tráfego de veículos e pedestres.

Já no centro da cidade, no trecho entre o Orixás Center e a Av. Sete, o trânsito na rua Clóvis Spínola será bloqueado a partir do próximo domingo, 22. A interdição deve durar por cerca de uma semana.

Quem estiver no Vale dos Barris tem como alternativa seguir pela rua direta da Piedade, acessar a rua Politeama de Baixo, seguindo para rua Forte de São Pedro, onde pode chegar na Av. Sete de Setembro.

