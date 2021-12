Rua em Brotas será interditada novamente por dois dias

Devido à implantação de uma rede subterrânea de gasoduto pela Bahiagás, a rua Waldemar Falcão, no bairro de Brotas, em Salvador, terá trecho interditado novamente neste final de semana. No último final de semana, a via foi interditada pelo mesmo motivo. Conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), veículos provenientes da Av. Santa Luzia, rua Gonçalo Porto de Souza e rua Irmã Dulce, no bairro Horto Florestal, não poderão acessar a avenida Dom João VI. Com isso, a Waldemar Falcão terá sentido único e com tráfego destinado somente a avenida Vasco da Gama.

Na Rua Gonçalo Porto de Souza, os veículos só chegarão até o segundo retorno imediatamente após o Hipermercado Extra, tendo que retornar no sentido Avenida Vasco da Gama. Ainda segundo a Transalvador, a interdição ocorrerá no sábado, 1º, e no domingo, 2, das 8h às 22h, e não poderá ser feita em período noturno.

Como opção de tráfego, os moradores que desejarem acessar a Dom João VI, podem acessar a avenida Vasco da Gama e seguir pela Ladeira do Acupe.

adblock ativo