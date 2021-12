Rua do Eng. Velho da Federação tem estacionamento proibido

A partir desta segunda-feira, 25, os motoristas que trafegam pela rua Apolinário Santana, no Engenho Velho da Federação, estão proibidos de estacionar no local. A determinação da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) tem o objetivo de melhorar o fluxo de veículos na via, que liga as avenidas Cardeal da Silva e Vasco da Gama.

Foram implantadas faixas na rua que informam a mudança. Na primeira etapa, o estacionamento será proibido nos dois lados da via, da interseção com a Cardeal até o mercadinho O Verdurão. A Transalvador vai delimitar áreas para carga e descarga e também para o ponto de ônibus.

Já na segunda fase, a proibição acontece do lado esquerdo da rua, entre o mercadinho e o terminal de ônibus. Os motoristas que não respeitarem a determinação estão sujeitos à aplicação de multas e reboque.

