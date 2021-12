Rua da Paciência será interditada para recapeamento

A rua da Paciência, locallizada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, será parcialmente interditada para repavimentação a partir da próxima segunda-feira, 4.

O trecho entre a curva da rua da Paciência e o largo de Santana será bloqueado às 7h, conforme informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

O término do serviço está previsto para sexta, 8, se as condições climáticas forem favoráveis. O órgão pede para que os condutores busquem rotas alternativas e evitem a região no período.

