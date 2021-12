Rotas de ônibus da Barra serão mudadas a partir deste sábado

Os roteiros de 76 linhas de ônibus que trafegam pela Barra serão modificados a partir deste sábado, 28, para viabilizar as obras de requalificação da orla do bairro. Os veículos que circulam pelo trecho em obras da Avenida Oceânica terão as rotas alteradas, sendo adequadas à proposta da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Alguns pontos de ônibus também serão deslocados, como os das ruas Marquês de Caravelas e Barão de Itapuã, que ficarão do outro lado da via. Além disso, será criado um novo na Avenida Princesa Isabel, próximo ao Porto.

As paradas entre o Farol e a Rua Barão de Itapuã serão retiradas nos dois sentidos da orla. Os pontos da ruas Marquês de Leão, Alameda Antunes e Praguer Fróes não serão alterados.

Como as alterações resultarão no aumento do fluxo de veículos, o estacionamento também será proibido em algumas ruas, em ambos os sentidos. Não será permitido deixar automóveis nas ruas Marquês de Caravelas, Princesa Isabel e Barão de Itapuã.

