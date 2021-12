Rompimento de adutora da Embasa congestiona Bonocô

O trânsito continua congestionado na Avenida Bonocô, sentido Centro, nesta quinta-feira, 23, por conta do rompimento de uma adutora da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que deixou a pista alagada.



Agentes de trânsito orientam que os motoristas evitem a Bonocô. A opção de tráfego para quem vai para o Centro é seguir pelas avenidas ACM e Lucaia ou pelo bairro de Brotas.

De acordo com o órgão, o vazamento já foi contido, mas técnicos trabalham na manutenção da rede distribuidora. A previsão é que o serviço seja concluído no final da tarde.



Por conta do serviço, o abastecimento de água nos bairros de Cosme de Farias, Luís Anselmo, Baixa do Tubo e parte de Brotas e da Bonocô foi interrompido.



Acompanhe o trânsito ao vivo na Avenida Joana Angélica:

