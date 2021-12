Rodovias terão menos obras e mais funcionários

Quem tem o costume de viajar de carro nos feriados já está acostumado com os tradicionais engarrafamentos causados pelo aumento do tráfego de veículos, muitas vezes intensificados por acidentes e reparos nas pistas. Para melhorar um pouco a situação dos motoristas, a Concessionária ViaBahia informou que, até o meio-dia de segunda-feira, 19, não realizará obras nos trechos que administra BRs-116 e 324.

Dessa maneira, não serão realizados reparos que interditem faixas de rolamento ou acostamentos. A concessionária também afirma que preparou plantões especiais com equipe de segurança, guinchos, caminhões-pipa para o caso de incêndios e unidades de atendimento pré-hospitalar.

Litoral Norte - Para quem decidiu curtir o feriado nas praias baianas, a Concessionária Litoral Norte, que administra a área da BA-099 da Ponte do Rio Joanes à Praia do Forte, informou que aumentou o número de funcionários trabalhando na arrecadação do pedágio (papa-filas). A empresa divulgou que conta com equipe especial para atender os motoristas em eventuais casos de emergência.

Dicas - Na hora de pegar a estrada, algumas dicas ajudam os condutores a evitar acidentes e chegar em segurança ao destino. Um dos elementos essenciais é respeitar a sinalização de trânsito e manter velocidades sempre compatíveis com a legislação e com as condições da pista. Trechos com travessias de pedestres, a exemplo dos quilômetros 604 e 614 da BR-324, exigem redução da velocidade e atenção redobrada.

Outro ponto importante é o cuidado com as crianças, que devem ser transportadas nas cadeirinhas adequadas a cada idade. Quem não deseja enfrentar os congestionamentos deve optar por deixar a cidade a partir do meio-dia desta quinta. Na hora do retorno, o ideal é evitar o período entre a tarde de domingo e a manhã de segunda-feira.

