Rodovias da BA-093 sofrem alterações por conta de obras

Os motoristas que trafegam em rodovias do sistema BA-093 devem ficar atentos a partir desta segunda-feira, 18: em razão de obras de duplicação, restauração de pavimento e acostamento, a Bahia Norte, concessionária responsável pelas obras, vai operar no sistema PARE/SIGA até o dia 23, das 8h às 17h.

Os trechos afetados na Rodovia BA-093 são: entre o Km 0 e o km 3; na Ponte sobre o Rio Pitanga III, no Km 37,9; na Ponte sobre o Rio Jacuípe, no Km 34,4; na Ponte sobre o Córrego, no Km 25,9; na Ponte sobre o Córrego, no Km 21,5. Rodovia BA-521: no Viaduto sobre a Linha Férrea, no Km 1.

Também haverá mudança no sentido do Km 5 da BA-535, logo após a rótula do COPEC. A pista sentido Polo/Camaçari estará interditada e o tráfego será desviado para a pista sentido Camaçari/Polo, que estará operando em mão dupla até a entrada da Base SAU, no km 6. De acordo com a concessionária, todo o local está devidamente sinalizado.

adblock ativo