Rodoviários voltarão a circular no Vale das Pedrinhas na 2ª

Os rodoviários vão voltar a circular no final de linha do Vale das Pedrinhas, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 10, segundo diretor do sindicato da categoria, Daniel Mota.

O bairro está sem ônibus há 3 dias, devido a um tiroteio entre a Polícia Militar (PM) e bandidos da localidade, que ocorreu na última quinta-feira, 6. Por conta da interrupção, os moradores têm que se deslocar para um final de linha improvisado na rua do Canal, no Rio Vermelho.

Daniel Mota disse "que após duas reuniões, o comitê formado entre a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil (PC) e a Polícia Militar (PM) vai tomar medidas de segurança, como aumentar a patrulha dos policiais no bairro do Vale das Pedrinhas".

Ele salientou ainda que "a cidade já tem um histórico de 20 ônibus queimados" e que, devido a isso, os rodoviários se sentem ameaçados, porque "além dos motoristas e cobradores, existem vidas ali dentro (do coletivo)".

A SSP informou na última sexta, 7, que o policiamento foi reforçado. "Nossos setores de inteligência estão monitorando o movimento das quadrilhas e, principalmente, o modo como agem. A transferência da parada dos ônibus é estratégica, para facilitar a visualização dos veículos e o acompanhamento da movimentação no bairro", afirmou o secretário de Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

