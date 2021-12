Rodoviária terá 250 horários extras para feriadão de Finados

O terminal Rodoviário irá operar com 250 horários extras, além dos 540 usuais, para atender à demanda do feriadão do Dia de Finados, comemorado na segunda-feira, 2 de novembro. A agência que regulamenta o transporte no estado, Agerba, colocará equipes de plantão 24 horas, para fiscalização dos ônibus e atendimento aos usuários.

Os destinos mais procurados são as cidades do extremo sul, tais como: Porto Seguro, Itararé, lhéus, Itabuna e outras cidades como Juazeiro, Vitória da Conquista, Barreiras, Chapada Diamantina e todo o Recôncavo Baiano.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), estima que mais de 50 mil baianos partirão rumo aos mais diversos destinos.

Blitz

A agência estadual realizará operações de fiscalização nas rodovias baianas em parceria com as Polícias Rodoviárias Estadual e Federal. Com equipes em locais estratégicos de Salvador e Região Metropolitana, os agentes pretendem inibir os infratores.

Terminais Náuticos

No Terminal Marítimo de São Joaquim, sete Ferry-Boats irão operar durante todo o feriadão para atender a demanda. Já o Terminal Náutico da Bahia, localizado no bairro do Comércio, contará com 13 lanchas que vão operar durante todo o feriado saindo de 30 em 30 minutos.

