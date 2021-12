Rodoviária oferece 900 horários extras no fim de ano

A rodoviária de Salvador vai ofertar 900 horários além dos 540 que já funcionam diariamente por causa do recesso de fim de ano. O número ainda pode aumentar de acordo com a demanda, segundo o coordenador de fiscalização da Agerba, Abdul-Ramid.

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informou que os novos horários estarão disponíveis entre 23 de dezembro e 4 de janeiro, período de maior movimentação. São esperadas, a partir desta quinta-feira, 17, cerca de 160 mil pessoas no terminal durante o período de festas.

Ferry Boat



O Sistema Ferry-boat contará com oito ferries para atender a demanda, sendo que uma destas será utilizada apenas quando necessário. Além disso, o serviço funcionará 24h nas madrugadas em que se espera maior fluxo: do dia 23 para 24/12; de 29 para 30/12; e 30 para 31/12 (a partir do terminal São Joaquim) e de 27 para 28/12; de 2 para 3/01/16; e de 3 para 4/01/16 (a partir do terminal Bom Despacho).

Precauções

A Seinfra lembrou algumas precauções que devem ser tomadas pelo viajantes no períodos de fim e ínicio de ano. Quem irá para as praias mais ao norte, como Estrada do Coco, Sergipe e Alagoas, por exemplo, devem evitar o horário de maior fluxo nas vias, entre 15h e 18h.

Para aqueles que irão viajar dentro do próprio estado, a Secretaria reforça ainda que é necessário evitar os veículos clandestinos, que não oferecem segurança necessária, pois não passam por vistoria.

Já o tenente Paulo Marques, da Polícia Rodoviária Estadual, falou da importância de conferir a validade da carteira de habilitação e a documentação do carro antes de viajar. A PRE fará blitzs e intensificará a fiscalização dos veículos no recesso, além de fiscalizar o transporte irregular de passageiros.

adblock ativo