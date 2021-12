Rodovia que liga Salvador a Camaçari será interdidata

A Via Parafuso (BA-535), que liga Salvador a Camaçari, na região metropolitana (RMS), será interditada a partir das 22 horas desta segunda-feira, 28. De acordo com a concessionária Bahia Norte, que administra a rodovia estadual, a retenção será realizada no trecho do Rio Joanes, local onde serão fixadas cinco vigas que integram o processo de duplicação da via ao longo de 25 quilômetros. A rodovia deve ficar interditada até as 5 horas da manhã da próxima quinta, 31.

No período das obras, a Bahia Norte orienta os motoristas, que costumam a usar a rodovia no sentido Camaçari/Salvador, a utilizarem a BA-512, saindo na BA-093 e acessando a BR-324. Já no sentido Salvador/Camaçari, os condutores podem utilizar a BA-099 ou seguir pela BR-324, saindo na BA-093 e acessando a BA-512.

