Rodovia BA-093 terá fiscalização especial no feriado

As fiscalizações nas rodovias BA-093 serão intensificadas a partir dessa sexta-feira, 9, por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, quando a operação acaba. O trecho é uma das opções para quem quer se deslocar para o Litoral Norte ou para o interior baiano.

Devido ao aumento de fluxo na ocasião, a Concessionária Bahia Norte, reponsável pelas rodovias, vai aumentar a quantidade de agentes na via e viaturas de atendimento 24h. Além de dispor de um caminhão para retirada de animais de grande porte e guinchos leves e pesados.





