Rio Vermelho terá trechos interditados a partir do dia 28

Trechos do Rio Vermelho serão interditados para veículos no dia 28 de outubro, por conta das obras de requalificação do bairro. Serão bloqueadas as ruas da Paciência e Guedes Cabral (da curva da Paciência ao Largo da Mariquita), somente no sentido Ondina - Amaralina.

Como opção, os veículos devem acessar a Av. Garibaldi pela Rua Eurycles de Mattos, seguindo até a Rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho.

Para quem faz o percurso Amaralina - Ondina pela beira-mar, está proibido cruzar à esquerda no trevo da Paciência. Os veículos devem seguir pela Rua Eurycles de Mattos, dobrando à esquerda para chegar à Travessa Bartholomeu de Gusmão (onde fica o Restaurante Barthô) e acessar a Av. Oceânica.

Mapa das mudanças no trânsito do Rio Vermelhor a partir do dia 28 de outubro (Divilgação | Transalvador)

