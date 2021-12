Rio Vermelho ganha 140 vagas de estacionamento

O bairro do Rio Vermelho vai ganhar 140 vagas de estacionamento disponibilizadas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Serão 100 vagas de zona azul na área atrás do antigo Mercado do Peixe e outras 40, gratuitas, sendo 20 em frente ao Sesi e 20 na Rua Borges dos Reis; porém, o órgão não informou a data em que estarão disponíveis.

A área do Mercado será um ponto definitivo de estacionamento após o fim da requalificação do local. A necessidade de utilizar esse espaço foi necessária em decorrência da interdição do Largo da Mariquita, segundo o superintendente do órgão, Fabrizzio Muller, já que o bairro concentra muitos bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais e o espaço para estacionar do Largo faz falta para a população.

Além disso, está permitido o estacionamento na faixa da direita da Rua da Paciência, sentido Ondina - trecho compreendido entre a descida da Travessa Prudente de Moraes e a Rua Almirante Barroso.

Mapa dos novos pontos de estacionamento no Rio Vermelhor (Divulgação | Transalvador)

