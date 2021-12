Ribeira tem trânsito alterado para Festival de Rua neste domingo

Para o 13º Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia, realizado no bairro da Ribeira, neste domingo, 19, o tráfego será modificado na região.

Segundo a Superintendência de Transportes de Salvador (Transalvador), das 15h às 22h a Rua da Penha, que fica localizada no final de linha da Ribeira, será bloqueada, impossibilitando a passagem de veículos. Na sexta-feira, 17, e no sábado, 18, o evento aconteceu no bairro Santo Antônio Além do Carmo.

Festival de Rua

A 13ª edição do Festival Internacional de Rua da Bahia será em homenagem as mulheres. O evento conta com vários tipos de espetáculos, música, acrobacia, teatro, dança, poesia e humor, para público de todas as idades.

