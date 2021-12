Revezamento da Tocha muda trânsito e transporte em Salvador

A Chama Olímpica já está em Salvador para o Revezamento da Tocha Olímpica que acontece nesta terça-feira, 24. E para receber os símbolos olímpicos a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), prepararam esquemas especiais de transporte e trânsito para o revezamento.

O esquema de trânsito da Transalvador prevê as alterações tanto para o Revezamento da Tocha e quanto para os shows na Praça de Celebração no Farol da Barra. As mudanças de trânsito atingem, em horários distintos, áreas do Centro, Comércio, Cidade Baixa, Av. Paralela, Av. Octávio Mangabeira, entre Piatã e Pituba, Dique do Tororó, Centenário e Barra.

Para passagem da Tocha Olímpica, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos em três trechos, Histórico, Litorâneo e Celebração, que compõem a rota prevista pelo Comitê Olímpico. Ao longo do percurso, o estacionamento ficará proibido até a passagem da Tocha.

Trecho Histórico

A interdição do tráfego será progressiva, a partir das 9h30, do Pelourinho ao Largo do Bonfim. O trajeto é iniciado na Casa de Jorge Amado, no Largo do Pelourinho, seguindo pela Rua Alfredo de Brito, Rua das Portas do Carmo, Terreiro de Jesus, Praça da Sé, Rua da Misericórdia, Praça Municipal, Rua Chile, Praça Castro Alves, Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição da Praia, Rua Conceição da Praia.

A Tocha descerá pelo Elevador Lacerda de rapel, chegando ao Mercado Modelo e passando pela Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Riachuelo, Av. Jequitaia, Largo da Calçada, Rua Fernandes Vieira, Rua José Martins Tourinho, Largo dos Mares, Av. Fernandes da Cunha, Largo de Roma, Av. Luiz Tarquinio, Largo da Boa Viagem, Rua da Boa Viagem, Rua Rio São Francisco, entre a Rua Boa Viagem e a Rua Rio Paraguaçu, Rua Rio Paraguaçu, Rua da Imperatriz, Baixa do Bonfim, Ladeira do Bonfim, até o Largo do Bonfim.

Trecho Litorâneo

O bloqueio de trânsito será progressivo, a partir das 13h30, e começa na Av. Luiz Viana Filho (Paralela) e vai até o bairro da Pituba.

O percurso da tocha segue a via marginal à Av. Luiz Viana Filho (Paralela), no sentido aeroporto, com saída nas proximidades da Loja Ferreira Costa, seguindo pela Av. Orlando Gomes, Av. Octávio Mangabeira, Rua Carimbamba, Av. Octávio Mangabeira, Rua Fernando Menezes de Góes, até a Av. Manoel Dias da Silva, onde tomará apenas duas faixas à esquerda até a Rua Goiás. Nesse trecho da Av. Manoel Dias, o tráfego estará liberado nas duas faixas da direita. A partir da Rua Goiás, os veículos desviarão para a Rua Amazonas, retornando à Manoel Dias pela Rua Maranhão.

Trecho Celebração

O tráfego será interditado progressivamente a partir das 17h30, do Dique do Tororó até o Farol da Barra.

As vias interditadas serão a Av. Presidente Costa e Silva (Dique do Tororó), com saída nas imediações da Arena Fonte Nova, Praça Dr. João Mangabeira, Av. Centenário, Rua Airosa Galvão, até o Farol da Barra, onde ficará a Praça de Celebração, local dos shows artísticos relacionados ao evento de Revezamento da Tocha.

Shows Artísticos

O tráfego será alterado na Barra, em decorrência da realização de shows na Praça de Celebração. Para viabilizar o evento, será proibido estacionar de 5h de terça, às 2h da quarta-feira, 25, na Rua Marquês de Caravelas, entre a Av. Oceânica e a Av. Almirante Marques de Leão, e na Rua Airosa Galvão.

A circulação de veículos e estacionamento serão proibidos também na Av. Sete de Setembro, entre a Rua Afonso Celso e o Largo do Farol e na Av. Oceânica, do Farol da Barra até a Rua José Sátiro de Oliveira.

Opções de tráfego

Os veículos que trafegariam no trecho, têm como opção de tráfego, no sentido Barra - Ondina, seguir pela Ladeira da Barra (Avenida Sete de Setembro), Corredor da Vitória, Largo da Vitória, Rua da Graça, Av. Princesa Leopoldina, Ladeira da Gabriela, Av. Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela).

Já no sentido Ondina - Barra, o trajeto opcional é a Av. Oceânica, Rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), Av. Centenário, Rua Augusto Frederico Schimidt, Rua Marquês de Caravelas.

Zona Azul

As ruas Fernão de Magalhães, nas imediações do Shopping Barra, e Prof. Sabino Silva (do lado esquerdo da via, em ambos os sentidos) estarão disponíveis para estacionamento Zona Azul a partir das 12h desta terça.

Transporte Público

Para o evento, no Farol da Barra, a Semob irá prolongar o horário final de atendimento de 52 linhas que atendem à região da festa e vai disponibilizar seis veículos extras da frota reguladora. Esses veículos estarão disponíveis das 20h até 1h, na Estação da Lapa.

Ainda por causa das comemorações, o tráfego da Rua Alfonso Celso será interditado a partir das 19h e, por isso, as linhas que operam no local sofrerão mudanças de itinerário.

Nesse período, os ônibus farão o seguinte roteiro:

As linhas provenientes do Corredor da Vitória com destino Barra seguirão pelo Largo da Vitória, Rua da Graça, Rua Euclides da Cunha, Rua Beirute, Avenida Centenário e, a partir desse ponto, retomam o trajeto habitual.

As linhas provenientes da Avenida Princesa Izabel com destino Barra passarão pela Avenida Princesa Izabel, Ladeira da Barra, Largo da Vitória, Av. Euclides da Cunha, Rua Beirute, Av. Centenário e, a partir desse ponto, retomam o trajeto habitual.

Já a linha "Estação da Lapa - Barra (0137)" deverá sair da Lapa, seguir pelo Politeama, Campo Grande, Vele do Canela, Av. Princesa Isabel, Porto da Barra, Ladeira da Barra, Largo da Vitória, Rua da Graça, Av. Euclides da Cunha, Rua Padre Feijó, Campo Grande e, a partir desse ponto, retomam o trajeto habitual.

