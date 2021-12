Réveillon altera trânsito na região da Barra

Para a realização dos festejos da virada de ano na capital, a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) promoverá alterações no tráfego de veículos e linhas de transporte nos bairros de Ondina, Barra e Boa Viagem. Desde a 1h deste domingo, 30, até as 3h da próxima quarta-feira, 2, ficam proibidos o estacionamento e a circulação de veículos na via lateral ao Farol da Barra.

Também está proibido o estacionamento de veículos, a partir da 1h de segunda, 31, até às 12h da terça, 1º, no Largo do Farol da Barra, na Avenida 7 de Setembro (trecho entre a Rua Barão de Itapuã e o Farol da Barra) e na Avenida Oceânica (trecho entre o Farol da Barra e a Rua Adhemar de Barros, em Ondina).

Os veículos em geral, incluindo os coletivos que transitam por estas ruas, podem utilizar o trecho da Avenida Oceânica, Rua Adhemar de Barros, Avenida Garibaldi, Avenida Centenário, Praça Lord Cochrane, Avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela), Avenida Centenário, Rua Augusto Frederico Schmidt, Rua Maceió, Rua Recife e Rua Marquês de Caravelas.

