Retorno na BR-324 será interditado a partir desta quinta-feira

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e a Via Bahia, concessionária que administra a BR-324, informam que o retorno do Km-523, no sentido Feira de Santana, será interditado a partir desta quinta-feira, 27.

A intervenção é necessária devido as obras de implantação do viaduto de interseção da Avenida Nóide Cerqueira com a rodovia federal.

O usuário terá como opção o retorno próximo ao acesso ao distrito de Humildes.

