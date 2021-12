Retorno a Salvador no dia do feriado foi tranquilo

O movimento de retorno à Salvador após o feriado de Natal foi tranquilo durante a tarde e início da noite desta terça-feira, 25, nos terminais rodoviário e marítimo da capital. Quem utilizou a via terrestre, encontrou congestionamento a partir do início da noite nas estradas federais e estaduais. Aqueles que viajaram pelo sistema Ferryboat, encontraram maior fluxo de passageiros a partir do início da noite.

Cerca de 35 mil passageiros devem chegar à Rodoviária de Salvador até a manhã desta quarta-feira, 26, de acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). Desde o último dia 17 até o próximo dia 31, as empresas de ônibus funcionam em regime especial. Para atender à demanda, estimada em 320 mil passageiros que devem passar pelo terminal neste período, foram disponibilizados 1.800 horários extras e 540 regulares.

Já no terminal marítimo, três embarcações operaram durante esta terça para atender à demanda. Nas rodovias estaduais e federais, apesar do grande fluxo de veículos, o movimento de retorno a Salvador foi tranquilo, com poucos congestionamentos. De acordo com as polícias rodoviária Federal (PRF) e Estadual (PRE), o tráfego ficou mais intenso no início da noite. A expectativas dos órgãos é de movimento intenso também na manhã desta quarta.

Acidentes - O feriado de Natal foi violento nas estradas estaduais da Bahia. Segundo levantamento da PRE, 35 acidentes foram contabilizados apenas entre o sábado e segunda-feira. Cinco pessoas morreram.

O acidente mais grave aconteceu na BA-263, na região entre Itapetinga e Itororó, no Sudoeste baiano, na última segunda-feira. De acordo com a PRE, um carro de modelo Astra bateu de frente com um caminhão, causando a morte das três pessoas que estavam no veículos de passeio.

O carro ficou preso embaixo do caminhão e os corpos das vítimas foram retirados pelo Corpo de Bombeiros. Duas pessoas que estavam no caminhão ficaram feridas, enquanto o motorista teve ferimentos leves.

adblock ativo