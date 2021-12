Retirada de publicidade política congestiona Av. Paralela

As placas de candidatos a vereador e a prefeito de Salvador, espalhadas ao longo da Av. Paralela, estão sendo retiradas na tarde desta segunda-feira, 13. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), os banners começaram a ser retirados da Av. Paralela, no sentido Aeroporto, por volta das 13h. A movimentação dos caminhões que recolhem o material e interditam parte da via já deixa o trânsito lento no local. Ainda segundo a Transalvador, os banners que ficam no sentido Iguatemi também serão retirados ainda nesta tarde.

