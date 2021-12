Retirada de propaganda política congestiona a Paralela

Os motoristas enfrentam trânsito lento na avenida Paralela, sentido Iguatemi, nesta desta terça-feira, 2. De acordo com a superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador), o motivo do congestionamento é por conta da retirada das placas da propaganda política na região. Nas outras vias da cidade o trânsito flui normalmente. O órgão de trânsito registrou, até o momento, um acidente com uma vítima.

