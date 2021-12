Requalificação muda trânsito e estacionamento na Barra

Em decorrência dos serviços de requalificação da Barra, em Salvador, o trânsito e estacionamento na região mudam a partir da 0h desta segunda-feira, 17, até a conclusão das obras.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o trânsito será interditado na Rua Marques de Leão, permitindo acesso nesta via apenas a moradores com veículos portando adesivo enviado pela Prefeitura.

Ainda segundo o órgão, fica proibido o estacionamento ao longo da Av. Sete de Setembro, no trecho entre o Porto da Barra e a Rua Marques de Leão. Fica também proibido o estacionamento em toda a extensão da Av. Afonso Celso.

Já os pontos de ônibus da Rua Marques de Leão serão desativados durante a realização das obras, sendo relocados para a Rua Afonso Celso.

