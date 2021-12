Requalificação do Rio Vermelho altera tráfego no bairro

O trânsito no Rio Vermelho será alterado na noite desta segunda-feira, 15, para realização de obras de requalificação do bairro. A rua Almerinda Dutra e um trecho da Vieira Lopes serão interditadas.

A rua João Gomes, que liga o Largo da Mariquita ao Largo de Santana, terá tráfego em meia pista. Já a rua José Taboada Vidal terá fluxo invertido e não será permitido estacionar nesta via.

Quem usa o transporte público deve ficar atento para a transferência de dois pontos de ônibus na rua João Gomes. Os locais para onde serão relocados ainda não foram divulgados. O roteiro dos ônibus não será modificado.

Durante as obras de requalificação do Rio Vermelho, os motoristas devem evitar o tráfego no bairro e optar pelas avenidas Juracy Magalhães e Garibaldi.

A rua Fonte do Boi terá espaço compartilhado (Foto: Divulgação | Transalvador)

Novo Largo da Mariquita também terá piso compartilhado (Foto: Divulgação | Transalvador)

