Requalificação altera trânsito na Orla de Salvador

O trânsito na Orla da Barra, em Salvador, será modificado a partir do próximo dia 28, devido as obras de requalificação na área da Avenida Oceânica.

A reforma visa a suspensão da mão dupla da Rua Barão de Itapuã, sentido Farol da Barra, seguindo até o Barracenter. O tráfego volta ao normal a partir do Rio Vermelho. A ação visa somente a saída de veículos da região, para livre circulação de equipamentos durante a intervenção.

O tráfego também será alterado na Marquês de Caravelas e Afonso Celso, que só poderão ser acessadas pela orla. Além da Rua Professor Afonso Celso, que passa a ter sentido único de tráfego.

A Rua Alameda Marques de Leão continua com tráfego no sentido Farol da Barra - Shopping Barra, sendo possível seguir até a Travessa Francisco Otaviano e a Rua Miguel Burnier. Somente a Princesa Isabel não terá sentido alterado.

Projeto de requalificação

O projeto prevê a transformação do Porto da Barra até o Barra Center numa espécie de praça. Será colocado um piso especial para nivelar rua e calçada, com vista no compartilhamento do espaço por veículos e pedestres. A transformação também pretende criar dutos subterrâneos de telefonia e rede elétrica.

Dentro da proposta também estão a revitalização da Ribeira, Barra, Jardim de Alah/Armação, Rio Vermelho, São Thomé de Paripe, Tubarão, Boca do Rio, Piatã, e Itapuã.



adblock ativo