Reparos na avenida San Martin terminam na segunda-feira

O grande buraco que se abriu na avenida San Martin, tomando os dois sentidos da via, continua causando transtornos para moradores dos bairros da região e transeuntes. Apesar de ter previsto a conclusão dos reparos para as 16h desta sexta-feira, 1º, a prefeitura ainda não concluiu os trabalhos no local.

A Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento) participa da intervenção, por causa de um esgoto que também rompeu com a galeria de água da chuva.

Na tarde, por volta de 17h, quando a equipe de A TARDE foi ao local, os trabalhos ainda estavam em fase inicial, segundo operários da obra. A nova data estabelecida pela prefeitura para o término dos reparos é a próxima segunda, 4.

O cumprimento, no entanto, vai depender da intensidade das chuvas, segundo a assessoria de comunicação do município.

Transtorno cotidiano

A interdição do trânsito na avenida, que vai da altura do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães até a Igreja Universal do Reino de Deus, provocou a mudança no itinerário de ônibus, que agora têm de passar pelos bairros de São Caetano e Fazenda Grande do Retiro.

Na tarde desta sexta, por causa das mudanças, pontos de ônibus estavam cheios ao longo da avenida.

Uma rua conhecida como Calafate e o bairro de Santa Mônica também servem como desvio. A doméstica Silvia Aparecida Santos, moradora da localidade, contou que as dificuldades na San Martin durante a chuva são comuns, apesar de o buraco ter aparecido pela primeira vez. "Isso aqui vira 'praia' quando chove", disse.

Outros casos

Outros buracos também se abriram nas vias da cidade por conta da chuva.

Na região da Feira de São Joaquim, onde a pista está interditada pela Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), a prefeitura prevê que os reparos terminem até quarta-feira. As obras, segundo a assessoria, vão começar assim que a chuva passar.

Já um trecho de Armação, na Orla, que também teve problemas, foi reparado.

O buraco que se abriu na rua Leonor Calmon, em Cidade Jardim, após as chuvas do começo do mês, será totalmente fechado neste sábado, 2. As obras ocorrem no bairro desde que começaram as chuvas intensas na capital baiana, em 9 de abril.

