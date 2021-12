Remoção de corpo deixa trânsito lento no Vale do Canela

O trânsito está complicado no Vale do Canela no início da tarde desta segunda-feira, 16, devido à remoção de um corpo de dentro de uma vala. A operação é executada pelo Corpo de Bombeiros.

O movimento de bombeiros é intenso no local. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), alguns motoristas curiosos reduzem a velocidade ao avistar os bombeiros, o que tem causado lentidão no fluxo de veículos nas proximidades do Centro Médico do Vale.

O corpo está submerso na vala e por isso presume-se que esteja morto, informou a Transalvador. Até cerca de 13h30, os bombeiros aguardavam a chegada de uma máquina para realizar a remoção apropriadamente.

