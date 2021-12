Remoção de corpo deixa trânsito lento em Nazaré

O motorista que trafega pela região do bairro de Nazaré, em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 3, encontra o trânsito lento. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), um homem, que ainda não foi identificado, teria se jogado do viaduto próximo ao Túnel Américo Simas, sentido Nazaré, na Av. Luís Eduardo Magalhães por volta das 15h.

O corpo ainda não foi removido do local e interdita umas das faixas. O trânsito também já é lento para quem segue para o Dique do Tororó, sentido Comércio e Bonocô. O fluxo segue livre nas demais vias.

A polícia ainda não saber dizer o que motivou a morte. Somente nesta sexta, a Transalvador registrou 6 acidentes com 6 feridos na capital.

