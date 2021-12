Registros de acidentes de trânsito serão feitos pela internet a partir de terça

Os condutores envolvidos em acidentes de trânsito sem vítimas feridas ou fatais deverão registrar as ocorrências pelo site da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) a partir da próxima terça-feira, 30. Com a nova data, o registro presencial de acidentes no pátio da autarquia será encerrado.

Segundo o órgão, objetivo da mudança é otimizar serviço prestado para facilitar os atendimentos ao cidadão. Sendo assim, apenas casos envolvendo danos materiais continuarão sendo registrados pela internet.

